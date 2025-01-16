Kebakaran Glodok Plaza Cepat Merambat Gegara Peredam Dinding Diskotek

JAKARTA - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta mengungkap salah satu alasan kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu 15 Januari 2025 cepat merambat lantaran api membakar peredam dinding diskotek yang berada di lantai 7, berbahan busa.

"Sebenarnya yang menyebabkan kebakaran utama yang cepat penjalarannya itu adalah glasswool yang ada peredam di karaoke-karaoke dan diskotek," kata Kasie Operasi Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Syarifuddin, Kamis (16/1/2025).

1. Api Membesar Mengeliling Peredam Dinding

Syarifuddin menjelaskan saat kebakaran api langsung membesar dan mengelilingi mengikuti peredam-peredam itu tertempel. Saat itu, api yang membesar hingga ke dua lantai pun tak terhindarkan.

"Jadi ada peredam suara, itu cepat sekali untuk penjalaran. Jadi ketika kita melaporkan langsung membesar ke arah putar sekeliling. Jadi sekitar lantai 7 dan 8 langsung terbakar semuanya," tuturnya.

Syarifuddin mengatakan, pihaknya mendapat laporan pertama yang didapat kebakaran terjadi di lantai 7. Namun, tak butuh waktu lama api merambat ke lantai 8.

"Kami terima berita awal itu menjadi awal api itu di lantai 7, langsung membesar, untuk di diskotik atau apa kita belum tahu, tapi awalnya di lantai 7 langsung rambat ke lantai 8," ungkapnya.