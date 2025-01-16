Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitas 8 Orang Hilang di Kebakaran Glodok Plaza, Mayoritas Perempuan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |19:17 WIB
Identitas 8 Orang Hilang di Kebakaran Glodok Plaza, Mayoritas Perempuan
Korban kebakaran di Glodok Plaza (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu 15 Januari 2025. Sebanyak delapan orang dilaporkan hilang dalam insiden itu.

Laporan tersebut diterima petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi. Data serta identitasnya pun terpampang di papan tulis yang berada di Posko Sementara Kebakaran Grogol Plaza.

Berdasarkan data tersebut terdapat tujuh perempuan dan satu laki-laki yang dilaporkan hilang. Sementara, usia mereka pun berkisar antara 20-29 tahun.

Identitas terkait orang-orang yang diduga menjadi korban kebakara Glodok Plaza di antaranya:

1. Ade Aryati (perempuan, usia 29 tahun)

2. Sinta Amelia (perempuan, usia 20 tahun)

3. Aldrinas (perempuan, usia 29 tahun)

4. Aulia Belinda (perempuan, 28 tahun)

5. Odina Yukari (perempuan, usia 25 tahun)

6. Deri Sauki (laki-laki, usia 25 tahun)

7. Indira Seviana Bela (perempuan, usia 25 tahun)

8. Keren Shalom J (perempuan, usia 21 tahun)

 

