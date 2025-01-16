Satu Korban Jiwa Kebakaran Glodok Plaza Dievakuasi Besok

JAKARTA - Satu korban jiwa kebakaran hebat di Glodok Plaza, Jakarta Barat direncanakan akan dievakuasi besok, Jumat 17 Januari 2025. Langkah itu dilakukan lantaran petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau korban.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo menjelaskan, pihaknya masih sulit untuk mengevakuasi satu korban jiwa dari kebakaran Glodok Plaza. Pasalnya, kata dia, korban tertimpa reruntuhan bangunan.

"4 (korban) sebenarnya sudah kita ketemukan, 3 sudah kita evakasi, 1 karena untuk menjangkau ke situ sangat sulit karena memang, mohon maaf, tertimpah tertindih reruntuhan," kata Joko saat ditemui di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025).

Kendati demikian, ia menyampaikan, posisi korban telah diketahui. Joko pun menyampaikan, pihaknya akan mengevakuasi korban besok.

"Tapi itu kita amankan, lokasinya ada di situ. Mungkin besok siang kita lanjut evakuasi untuk mensterilkan atau membuka akses menuju lokasi," tutur Joko.