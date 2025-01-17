Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Natal Polri 2024: Refleksi, Komitmen, dan Damai Sejahtera untuk Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |03:04 WIB
Perayaan Natal Polri 2024: Refleksi, Komitmen, dan Damai Sejahtera untuk Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri menggelar perayaan Natal 2024 untuk seluruh jajaran Polri. Hal ini untuk merefleksikan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global dan domestik.

"Perayaan Natal kali ini berlangsung di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Namun, kita patut bersyukur bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang sejuk, aman, dan stabil. Ini adalah anugerah yang harus terus kita jaga bersama," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). 

Sigit mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan momen Natal sebagai refleksi atas tugas yang telah dilaksanakan sepanjang 2024 serta merancang langkah-langkah strategis untuk menghadapi 2025.

"Kita harus terus mengevaluasi diri. Apa yang telah kita capai di 2024 harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan di tahun depan. Jadikan institusi ini semakin profesional, dekat, dan dicintai oleh masyarakat," tegasnya.

Sigit juga menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, baik melalui patroli rutin maupun respon cepat terhadap berbagai potensi konflik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri adalah hal yang harus dijaga dan ditingkatkan.

SIgit menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah bekerja keras menjaga keamanan selama rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Ia juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri. Beliau mengapresiasi bahwa saat rakyat berlibur, aparat tidak libur demi menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
