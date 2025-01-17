Prabowo: Kita Akan Bikin Kejutan Besar di Minggu dan Bulan yang Akan Datang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur memiliki jajaran kabinet yang mendukung kinerjanya. Bahkan, dirinya memiliki kejutan besar untuk beberapa minggu dan bulan yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Nasional Kadin.

"Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang," kata Prabowo dalam sambutannya dikutip Jumat (17/1/2025).

Prabowo pun mengaku optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen meski dirinya baru memimpin Indonesia selama 3 bulan.

"Saya baru mungkin menginjak bulan ke 3 memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, optimistis, saya percaya saya yakin kita akan capai bahwa melebihi 8% pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Meski begitu, Prabowo menyebut bahwa elit-elit di Indonesia memiliki kelemahan yakni tidak percaya diri dan senang jika melihat suatu pihak yang susah.

"Mungkin banyak yang nyinyir ini salah satu kelemahan elit indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah, susah melihat kawan senang ini sifat kita. saya mengkoreksi diri mungkin terlalu lama kita dijajah jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya suatu rasa kurang berani," ungkapnya.



(Khafid Mardiyansyah)