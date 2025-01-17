Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Executive Chairman MNC Group dan CEO iNews Diterima Presiden Terpilih ke-47 Amerika Serikat Donald Trump

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |08:45 WIB
Executive Chairman MNC Group dan CEO iNews Diterima Presiden Terpilih ke-47 Amerika Serikat Donald Trump
Hary Tanoesoedibjo bersama keluarga diterima Trump di Florida AS (Foto: Instagram Hary Tanoesoedibjo)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama istrinya, Liliana Tanoesoedibjo dan dua anaknya Angela dan Warren Tanoesoedibjo diterima langsung oleh Presiden AS, Donald Trump di the Mar-a-Lago Club, West Palm Beach, Florida.

Hary Tanoe yang sudah lama bersahabat dengan Donald Trump memuji Trump sebagai sosok yang rendah hati meski sudah menjadi Presiden Amerika Serikat.

"He is a very inspiring person, being the President of the US, he is still humble and values friendship. Tnak You, Sir! (Beliau adalah sosok yang menginspirasi, menjadi Presiden AS, beliau tetap rendah hati dan tetap menghargai persahabatan, terima kasih),"

Sementara itu, CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo mendoakan dengan pertamuan tersebut, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat makin membaik.

"Kami diterima oleh Presiden terpilih ke-47 Amerika Serikat, Presiden Donald Trump. Semoga hubungan USA-Indonesia bisa semakin baik," katanya dalam akun Instagram pribadinya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
