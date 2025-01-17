Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibunda Wafat, Mahfud MD Tulis Pesan Menyentuh

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |10:13 WIB
Ibunda Wafat, Mahfud MD Tulis Pesan Menyentuh
Mahfud MD
A
A
A

JAKARTA - Ibunda dari Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD wafat pada pagi hari ini, Jumat (17/1/2025). Kepergiannya dikonfirmasi langsung oleh Mahfud MD lewat tulisan menyentuh di Instagramnya.

Dalam tulisannya, Mahfud MD mengaku sedih, menangis dan terpukul dengan kepergian orangtuanya.

"Tentu saya menangis, tetapi terus berdoa dan membaca surat Yasin untukmu, surat dalam Qur’an yang engkau hafal dan selalu baca,"

"Temuilah ayahku, abah Mahmudin, yang adalah suamimu. Beritahu pada ayah bahwa tugasmu menemani anak-anak dan cucu-cucu sudah selesai," tulis Mahfud MD

"Ayah pasti menyambutmu dengan senyum dan sabar seperti yang biasa ditunjukkannya selama hidupnya kepada kita,".

Mahfud MD pun mendoakan agar amal ibadah Ibunda diterima seperti selayaknya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, yang juga menjadi nama ibunda Mahfud MD.

"Namamu Siti Khadijah, semoga nasibmu di akhirat diterima oleh Allah seperti Ibu kaum muslimin Siti Khadidjah yang isteri Nabiyullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam.

Engkau seorang Ibu yang hebat, selalu membimbing dan menyinari rumah kami. Hidupmu sederhana dan selalu jujur," tulisnya.

Mahfud pun menceritakan bagaimana perjuangan sang ibu dalam menghidupi dan membiayai ia sekolah hingga menjual barang berharga miliknya.

"Tapi engkau Ibu pernah tak jujur kepadaku. Ketika aku sedang sakit, engkau selalu duduk di tepi tempat tidurku sampai tengah malam. Ketika ditanya, “Apa Ibu tidak mengantuk? Tidak capek?” tanyaku. “Tidak nak, saya tidak capek”, jawabmu sambil mengompres dahiku dengan handuk hangat, padahal saya tahu engkau capek dan mengantuk."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975//obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847//gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174797//pemerintah-1ylM_large.jpg
Berita Duka! Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah Meninggal di Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement