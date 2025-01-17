Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu, PDIP Singgung Momen Kongres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |15:11 WIB
Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu, PDIP Singgung Momen Kongres
Megawati Bertemu dengan Prabowo. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis atau waktu.

"Ya hanya masalah teknis pengaturan (waktu)," kata Seno dalam program Interupsi bertajuk "Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega" yang disiarkan di iNews TV, dikutip, Jumat (17/1/2025). 

Lantas, Seno pun mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasti akan terjadi. Ia pun menyebut, keduanya sudah pasti akan bertemu dalam Kongres PDIP.

"Karena yang pasti kami sudah sampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau mencari tanggal yang paling pasti kapan, itu sudah paling pasti itu," ujar Seno.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

"Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. "Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010/pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159977/megawati-x832_large.jpg
Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159710/megawati_soekarnoputri-IS2f_large.jpg
Megawati Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150219/ahmad-0G8H_large.jpg
Ahmad Muzani: Kalau Bertemu Ibu Mega, Saya pun Cium Tangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150213/ahmad-tibL_large.jpg
Sinyal Prabowo-Megawati Bertemu Kembali, Gerindra: Banyak Momentum Bisa Mempertemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement