Gelar Ratas, Prabowo Panggil Menteri, Kapolri hingga Panglima TNI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil para Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari ini Jumat (17/1/2025).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pembahasan rapat terkait program makan bergizi gratis (MBG).

"Kalau dilihat dari peserta ratas memang soal MBG," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Budi mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo memanggil beberapa menterinya serta Panglima TNI dan Kapolri.

"Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, KSAD, Panglima TNI, Kapolri," ungkapnya.