Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Ratas, Prabowo Panggil Menteri, Kapolri hingga Panglima TNI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:49 WIB
Gelar Ratas, Prabowo Panggil Menteri, Kapolri hingga Panglima TNI
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Biro Pers Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil para Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari ini Jumat (17/1/2025).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pembahasan rapat terkait program makan bergizi gratis (MBG).

"Kalau dilihat dari peserta ratas memang soal MBG," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Budi mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo memanggil beberapa menterinya serta Panglima TNI dan Kapolri.

"Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, KSAD, Panglima TNI, Kapolri," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178782/prabowo_subianto-JNio_large.jpg
Canda Prabowo ke Presiden Brasil Lula soal Keberuntungan: Kita Sama, Angka 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178777/prabowo_subianto-MxHF_large.jpg
Prabowo Kagumi Presiden Brasil Lula: 3 Periode Memimpin, Kita Enggak Boleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636/puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178630/prabowo_subianto-EGOF_large.jpg
Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178632/prabowo-GJen_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil Pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178595/presiden_brasil-yBRo_large.jpg
Tiba di Jakarta, Presiden Brasil Bakal Tinjau MBG Bareng Prabowo Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement