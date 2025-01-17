Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Direktorat PPA-PPO Bareskrim Perkuat Kerja Sama Percepat Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:06 WIB
Direktorat PPA-PPO Bareskrim Perkuat Kerja Sama Percepat Penanganan Kasus Kekerasan Anak
Direktur Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri terus melakukan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan percepatan penanganan kasus kekerasan anak. 

Di antaranya adalah bekerja sama dengan Organisasi END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), yang menyoroti kejahatan prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual di Indonesia. 

"Ada beberapa hal terkait tupoksi kami dan concern teman-teman ECPAT ke depannya akan kami lakukan secara kolaboratif. Saya berterima kasih sekali teman-teman ECPAT mengusulkan tiga poin kerja sama," kata Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/1/2024).

Nurul menerangkan tiga poin kerja sama yang diusulkan ECPAT yakni pertama soal pelaporan dan pendampingan kasus ekspolitasi seksual anak. Kedua, terkait penguatan kebijakan perlindungan anak untuk seluruh jajaran kepolisian. 

Dan ketiga adalah national workshop kerja sama polisi dan penegak hukum lainnya dalam pencegahan eksploitasi seksual anak. Nurul mengapresiasi usulan kerja sama dari ECPAT dan akan menindaklanjuti usulan dengan draf kerja sama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393/kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818/bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170233/kekerasan_anak-Ut9C_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Anak Ditelantarkan Orangtua di Pasar Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170036/ayah_juna-zHtJ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan ‘Ayah Juna’ Siksa dan Telantarkan Bocah di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165900/arifatul-gj7Z_large.jpg
Terungkap! Ekonomi dan Gadget Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162664/mk-x1Y5_large.jpg
Masih Ingat Anak Perempuan 7 Tahun yang Ditelantarkan Penuh Luka di Kebayoran Lama? Begini Kabarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement