HOME NEWS NASIONAL

Berikan Pembekalan kepada Peserta Senior Management Course Unhan, Panglima TNI: Jangan Berpikir Stagnan! 

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:31 WIB
Berikan Pembekalan kepada Peserta Senior Management Course Unhan, Panglima TNI: Jangan Berpikir Stagnan! 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan pembekalan kepada  peserta Senior Management Course Unhan RI TA 2025 dengan topik "Peran TNI Dalam Transformasi Nasional", di Aula Trimatra Gedung Pierre Tendean, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dalam pembekalannya, Panglima TNI menekankan pentingnya diplomasi militer sebagai elemen strategis dalam mendukung kebijakan luar negeri. 

"Diplomasi bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral, memperkuat kerjasama keamanan regional serta menciptakan stabilitas kawasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga mendorong para peserta untuk tidak berpikir stagnan atau terjebak dalam rutinitas. 

"Para perwira sekalian, saya rasa kita sama-sama sepemikiran bahwa kita tidak bisa berpikir flat atau biasa-biasa, atau rutinisme saja. Kita bisa merubah pola pikir dan pola tindak, supaya TNI bisa lebih baik," ungkapnya.

 

