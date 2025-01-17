Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tetapkan Cuti Bersama ASN Tahun 2025, Ini Daftarnya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:33 WIB
Prabowo Tetapkan Cuti Bersama ASN Tahun 2025, Ini Daftarnya
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Biro Pers Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Penetapan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang cuti bersama aparatur sipil negara tahun 2025. 

Aturan tersebut ditetapkan pada 16 Januari 2025. "Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai aparatur sipil negara," bunyi aturan tersebut sebagaimana dilansir, Jumat (17/1/2025). 

Pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan cuti bersama yang tidak diberikan.

Berikut daftar cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2025:

1) tanggal 28 Januari 2025 (Selasa) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili;

2) tanggal 28 Maret 2025 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947;

3) tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178875/presiden_brasil-i6bG_large.jpg
Intip Jamuan Prabowo-Lula, dari Pecel Kembang hingga Iga Bakar Kluwek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178859/prabowo_subianto-rB0M_large.jpg
Prabowo Dapat Hadiah Jersey Nomor Keberuntungan '8' dari Presiden Lula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178782/prabowo_subianto-JNio_large.jpg
Canda Prabowo ke Presiden Brasil Lula soal Keberuntungan: Kita Sama, Angka 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178777/prabowo_subianto-MxHF_large.jpg
Prabowo Kagumi Presiden Brasil Lula: 3 Periode Memimpin, Kita Enggak Boleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636/puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178630/prabowo_subianto-EGOF_large.jpg
Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement