Walkot Semarang Ita dan Suami Kompak Absen dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

JAKARTA - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Suami dari Mbak Ita, Alwin Basri pun kompak tak memenuhi panggilan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, Mbak Ita absen dari panggilan dengan menyertakan alasan.

"Ada kegiatan yang sudah terjadwal, dan tidak bisa ditinggalkan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/1/2025).

Tessa melanjutkan, Alwin Basri pun melampirkan keterangan pada ketidakhadirannya kali ini. "Mempersiapkan praperadilan," ujarnya.