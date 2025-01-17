Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waduh! 23 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Setor LHKPN

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |18:24 WIB
Waduh! 23 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Setor LHKPN
Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Setor LHKPN (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng-update pejabat Kabinet Merah Putih yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negra (LHKPN). 

Berdasarkan data per Jumat (17/1/2025), terdapat 23 pejabat pembantu Presiden Prabowo Subianto yang belum menyampah jumlah kekayaan mereka ke KPK. 

"Dari total 124 Wajib Lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81 persen," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya, Jumat (17/1/2025). 

Budi merincikan, dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, baru 46 yang telah melaporkan LHKPN-nya. Kemudian, untuk 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, yang sudah melaporkan kekayaannya mereka baru 46 orang. 

 

