Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Terima Kunjungan Utusan China, Bahas Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |20:43 WIB
Megawati Terima Kunjungan Utusan China, Bahas Apa?
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Menteri Departemen IDCPC Liu Jianchao (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (IDCPC), Liu Jianchao dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong di kediamannnya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) petang.

Usai pertemuan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan dialog berlangsung sangat hangat dan membahas banyak hal termasuk kerja sama kedua negara.

"Menteri Liu tadi menyampaikan soal kerja sama Indonesia dengan Tiongkok. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan kontribusi Ibu Megawati dan Presiden Soekarno dalam kerja sama kedua negara. Beliau juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Xi Jinping," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Bagian lain yang dibahas, kata dia, soal sejarah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam percakapan, Menteri Liu juga mengundang Megawati untuk berkunjung ke Provinsi Yunnan di wilayah Tiongkok Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176965//wps_office-a53e_large.jpg
Tinggalkan Format Microsoft Word, Tiongkok Gunakan WPS Buatan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176062//trump-uoYw_large.jpg
Ini Biang Kerok yang Bikin Trump Serang China dengan Tarif Impor 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement