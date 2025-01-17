Megawati Terima Kunjungan Utusan China, Bahas Apa?

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (IDCPC), Liu Jianchao dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong di kediamannnya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) petang.

Usai pertemuan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan dialog berlangsung sangat hangat dan membahas banyak hal termasuk kerja sama kedua negara.

"Menteri Liu tadi menyampaikan soal kerja sama Indonesia dengan Tiongkok. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan kontribusi Ibu Megawati dan Presiden Soekarno dalam kerja sama kedua negara. Beliau juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Xi Jinping," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Bagian lain yang dibahas, kata dia, soal sejarah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam percakapan, Menteri Liu juga mengundang Megawati untuk berkunjung ke Provinsi Yunnan di wilayah Tiongkok Selatan.