Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasan Anggota DPR Maria Lestari yang Terseret Kasus Hasto

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |20:49 WIB
Sempat Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasan Anggota DPR Maria Lestari yang Terseret Kasus Hasto
Anggota DPR Maria Lestari (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI, Maria Lestari telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaannya ini setelah dua kali mangkir pada panggilan yang dilakukan 9 dan 15 Januari 2025.

Terkait absennya itu, Maria mengaku tidak mengetahui dirinya dipanggil Lembaga Antirasuah. "Pertama di tanggal 9 saya tidak mengetahui panggilan pertama saya, saya taunya dari media malah," kata Maria usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/1/2025). 

Ia menjelaskan, saat surat pemanggilan dilayangkan, dirinya sebagai anggota DPR sedang berkegiatan di daerah pemilihannya. "Saya sebagai anggota DPR RI melaksanakan reses, jadi saya tidak mengetahui adanya surat pemanggilan itu pada tanggal 9," ujarnya. 

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Maria Lestari memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Jumat 17 Januari 2025. Kedatangannya ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Pantauan di lokasi, Maria sudah terlihat di lobi Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.35 WIB. Ia mengenakan pakaian berwarna biru. Makser hitam pun ia kenakan yang menutupi sebagian wajahnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement