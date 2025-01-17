Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maria Lestari Bantah Lolos Jadi Anggota DPR Dibantu Hasto Kristiyanto

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |21:15 WIB
Maria Lestari Bantah Lolos Jadi Anggota DPR Dibantu Hasto Kristiyanto
Anggota DPR Maria Lestari (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Maria Lestari membantah dirinya lolos menjadi anggota DPR pada 2019 lalu berkat bantuan dari Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP. Hal itu ia sampaikan usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Hasto Kristiyanto.  

"Tidak ada, sudah keputusan mahkamah partai ya," kata Maria usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

Maria enggan membeberkan lebih detail perihal materi pemeriksaannya. Menurutnya, materi merupakan kewenangan penyidik. Pun termasuk jumlah pertanyaan yang diterimanya selama menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam. 

"Sudah lupa (jumlah pertanyaan), banyak," ujarnya. 

Perlu diketahui, nama Maria Lestari sendiri pernah mencuat saat KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka. "Bahkan, pada tanggal 31 Agustus 2019, Sdr. HK menemui Sdr. Wahyu Setiawan untuk dan meminta untuk memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh DPP yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel," ucap Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

(Arief Setyadi )

      
