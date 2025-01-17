Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Besok Malam Kita Lihat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |23:30 WIB
Isu Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Besok Malam Kita Lihat
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia turut angkat suara ihwal beredarnya isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan masuk partai berlambang pohon beringin melalui organisasi masyarakat (ormas) pendiri, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Bahlil meminta publik menunggu puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang digelar Sabtu (18/1/2025) malam. Dalam acara irtu, sedianya Gibran akan hadir.

"Saya sampai dengan sekarang masih, itu kan nanti di MKGR besok malam saja nanti kita lihat," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (16/1/2024).

Bahlil pun meminta isu masuknya Gibran ke MKGR ditanyakan ke Ketua Umum MKGR Adies Kadir. Ia mengaku dirinya juga merupakan undangan dalam acara HUT Ormas MKGR.

"Menyangkut siapa yang diundang wallahu a'lam bishawab, karena saya juga undangan tapi saya yakinkan bahwa besok acaranya baik," ujar Bahlil.

 

Halaman:
1 2
      
