HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Pensiunan Jenderal TNI Tewas Terjatuh di Perairan Marunda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |04:01 WIB
Detik-Detik Pensiunan Jenderal TNI Tewas Terjatuh di Perairan Marunda
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, pensiunan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) yang terjatuh di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ditemukan dalam kondisi telah meninggal duniaPensiunan jenderal bintang satu itu diketahui sempat berputar-putar di kawasan Bogor dan Jakarta. 

"Dari rumah, berdasarkan keterangan keluarga, ke Tangerang. Dari situ berdasarkan analisa IT ya korban ini muter-muter sampai ke Bogor, ke Senen, ujungnya ke Cilincing, terakhir ke Marunda tersebut," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy pada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, korban menaiki mobil dari rumahnya, yang mana keterangan dari keluarganya, korban hendak ke kawasan Tangerang untuk mengurus tanah pribadinya. Namun, dari penelusuran, korban justru sempat berputar-putar di kawasan Bogor, Senen Jakarta Pusat, hingga ke Cilincing dan berakhir di Marunda, Jakarta Utara.

Korban, kata dia, lantas ditemukan oleh nelayan dalam kondisi meninggal dunia pasca mobil yang dinaikinya itu terjatuh di Dermaga KCN Marunda. Dari rekaman CCTV, korban yang terlihat mengendarai mobilnya seorang diri.

"CCTV terakhir yang terlihat korban dari beberapa CCTV yang kita dapatkan (di sekitar dermaga), nyetir sendiri," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi belum bisa memastikan apakah korban bunuh diri ataukah bagaimana lantaran masih didalami lebih lanjut. Polisi juga masih mencari tahu saksi yang terakhir kali bertemu dengan korban guna pendalaman.

"Belum bisa kita jawab (penyebab korban bisa sampai terjatuh bersama mobilnya di perairan Marunda), kita masih mencari juga siapa yang terakhir bertemu korban, lalu apakah benar korban (berniat pergi) ke Tangerang untuk mengurus masalah tanah pribadinya," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
