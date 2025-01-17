Ada 13 Laporan Korban Hilang dari Insiden Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Sebanyak 13 orang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (15/1/2025) malam. Jumlah itu didapat dari sejak pendataan pada pukul 23.00 WIB, Kamis (16/1/2025).

"Ya, sampai saat ini laporan korban bertambah ya, jadi 13 orang ya untuk update laporan sampai pukul 23.00 ini 13 orang," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo saat ditemui di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025).

Kendati demikian, ia menyampaikan, pihaknya bakal menyisir dan melakukan proses pendinginan di lokasi objek terbakar. Ia berkata, pihaknya akan mencari korban hingga Kamis (16/1/2025) malam.

"Jadi tetap kita melakukan penyisiran, yaitu pendinginan proses pemadaman dan pencarian korban, tetap kita lakukan penyisiran sampai malam ini," ucapnya.

Ia pun mengatakan, target evakuasi hingga ditemukannya korban. "Jadi ini kan proses pendinginnya juga belum selesai. Ini masih ya overhaul, tapi untuk proses pencarian korbannya akan terus kita lakukan ya," ucap Joko.