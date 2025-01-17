Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada 13 Laporan Korban Hilang dari Insiden Kebakaran Glodok Plaza

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |05:25 WIB
Ada 13 Laporan Korban Hilang dari Insiden Kebakaran Glodok Plaza
Sudin Gulkarmat Jakbar Joko Susilo
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 orang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (15/1/2025) malam. Jumlah itu didapat dari sejak pendataan pada pukul 23.00 WIB, Kamis (16/1/2025).

"Ya, sampai saat ini laporan korban bertambah ya, jadi 13 orang ya untuk update laporan sampai pukul 23.00 ini 13 orang," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo saat ditemui di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025).

Kendati demikian, ia menyampaikan, pihaknya bakal menyisir dan melakukan proses pendinginan di lokasi objek terbakar. Ia berkata, pihaknya akan mencari korban hingga Kamis (16/1/2025) malam.

"Jadi tetap kita melakukan penyisiran, yaitu pendinginan proses pemadaman dan pencarian korban, tetap kita lakukan penyisiran sampai malam ini," ucapnya.

Ia pun mengatakan, target evakuasi hingga ditemukannya korban. "Jadi ini kan proses pendinginnya juga belum selesai. Ini masih ya overhaul, tapi untuk proses pencarian korbannya akan terus kita lakukan ya," ucap Joko.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572//kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522//viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178334//ilustrasi-kRtO_large.jpg
Berusaha Bunuh Kecoa, Perempuan Korsel Malah Bakar Gedung Apartemennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641//kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623//kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement