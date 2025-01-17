Kendala Evakuasi Korban Jiwa Kebakaran Glodok Plaza: Atap Baja Runtuh Sulitkan Petugas Melakukan Penyisiran

JAKARTA - Tim pemadam kebakaran masih menemukan kendala dalam mengevakuasi korban akibat insiden kebakaran Glodok Plaza. Pasalnya, sejumlah bagian pada bangunan gedung runtuh.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo menjelaskan, kendala yang dihadapi petugas pemadam yakni sulitnya mengakses pada lantai terbakar. Pasalnya, kata dia, atap yang terbuat dari baja pada salah satu lantai runtuh.

"Ya, kendalanya itu di lantai 7, 8, 9 ini kan yang sudah diketemukan semua di lantai 8. Di lantai 8 itu kalau pengen tahu di lokasi, atap itu, semua atap itu yang terbuat dari baja semua sudah runtuh," tutur Joko saat ditemui di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Kamis (17/1/2025).

Kendati demikian, kata Joko, hal itu yang membuat petugas perlu tenaga ekstra dalam menyisir lantai yang terbakar. Karena itu, kata dia, pihaknya telah melengkapi personel dengan alat perkakas.

"Jadi akses kita anggota untuk menyisir ke lantai, masuk ke ruangan-ruangan perlu tenaga ekstra, dan kita juga menggunakan peralatan untuk cutting spanner," terangnya.

Sebanyak 13 orang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (15/1/2025) malam. Jumlah itu didapat dari sejak pendataan pada pukul 23.00 WIB, Kamis (16/1/2025).

"Ya, sampai saat ini laporan korban bertambah ya, jadi 13 orang ya untuk update laporan sampai pukul 23.00 ini 13 orang," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo saat ditemui di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025).