Terus Bertambah! 6 Korban Ditemukan Tewas Akibat Kebakaran Hebat Glodok Plaza

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan jumlah korban tewas akibat kebakaran hebat Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) malam terus bertambah.

Data pagi ini, Jumat (17/1/2025) jumlah korban tewas sebanyak 6 orang dan tengah dilakukan proses identifikasi di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

"Korban 6 orang meninggal dunia. Sudah berhasil dievakuasi ke RS Polri untuk proses identifikasi," kata Yohan dalam keterangannya dikutip, Jumat (17/1).

Yohan juga mengatakan sebanyak 14 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian di lokasi kebakaran. Sedangkan sebanyak 9 orang yang sempat terjebak telah berhasil dievakuasi dan ditangani tim medis.

Berikut daftar nama 9 orang selamat:

- Usman (55)

- Nedi (56)

- Andi (55)

- Budiman Jusni (63)

- Mulyadi (45)

- Ali Gunawan (62)

- Gielim (55)

- Susi (35)

- N.N