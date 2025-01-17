JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan jumlah korban tewas akibat kebakaran hebat Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) malam terus bertambah.
Data pagi ini, Jumat (17/1/2025) jumlah korban tewas sebanyak 6 orang dan tengah dilakukan proses identifikasi di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.
"Korban 6 orang meninggal dunia. Sudah berhasil dievakuasi ke RS Polri untuk proses identifikasi," kata Yohan dalam keterangannya dikutip, Jumat (17/1).
Yohan juga mengatakan sebanyak 14 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian di lokasi kebakaran. Sedangkan sebanyak 9 orang yang sempat terjebak telah berhasil dievakuasi dan ditangani tim medis.
Berikut daftar nama 9 orang selamat:
- Usman (55)
- Nedi (56)
- Andi (55)
- Budiman Jusni (63)
- Mulyadi (45)
- Ali Gunawan (62)
- Gielim (55)
- Susi (35)
- N.N