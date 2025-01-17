Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

14 Orang Dilaporkan Hilang di Kebakaran Glodok Plaza, Berikut Identitasnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |10:29 WIB
14 Orang Dilaporkan Hilang di Kebakaran Glodok Plaza, Berikut Identitasnya
Kebakaran Glodok Plaza. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan sebanyak 14 orang dilaporkan hilang berdasarkan data dari Poskotis di dekat lokasi kejadian kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Jumat (17/1/2025). 

"Informasi orang hilang yang sudah melapor ke Poskotis 14 orang," kata Yohan dalam keterangannya dikutip.

Yohan mengatakan bahwa ada kemungkinan enam korban yang ditemukan tewas termasuk dalam korban yang dilaporkan hilang. Namun, saat ini keenam korban tewas telah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi.

"Betul, Baru 6 yang ditemukan dan masih proses identifikasi," ujarnya.

Berikut daftar 14 orang hilang yang telah dilaporkan:

1. Aulia Belinda (28)

2. Deri Sauki (25)

3. Osima Yukari (25)

4. Aldrina S (29)

5. Ade Aryti (29)

6. Shinta Amelia (20)

7. Indira Seviana Bela (25)

* Keluarga bapak Patrik/Abigail 

8. Keren Shalom (21)

9. Intan Mutiara (26)

10. Desti 

 


