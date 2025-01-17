14 Orang Dilaporkan Hilang di Kebakaran Glodok Plaza, Berikut Identitasnya

JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan sebanyak 14 orang dilaporkan hilang berdasarkan data dari Poskotis di dekat lokasi kejadian kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Jumat (17/1/2025).

"Informasi orang hilang yang sudah melapor ke Poskotis 14 orang," kata Yohan dalam keterangannya dikutip.

Yohan mengatakan bahwa ada kemungkinan enam korban yang ditemukan tewas termasuk dalam korban yang dilaporkan hilang. Namun, saat ini keenam korban tewas telah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi.

"Betul, Baru 6 yang ditemukan dan masih proses identifikasi," ujarnya.

Berikut daftar 14 orang hilang yang telah dilaporkan:

1. Aulia Belinda (28)

2. Deri Sauki (25)

3. Osima Yukari (25)

4. Aldrina S (29)

5. Ade Aryti (29)

6. Shinta Amelia (20)

7. Indira Seviana Bela (25)

* Keluarga bapak Patrik/Abigail

8. Keren Shalom (21)

9. Intan Mutiara (26)

10. Desti