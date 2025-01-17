Update Korban Kebakaran Glodok Plaza: 5 Orang Tewas Ditemukan di Ruang Karaoke

JAKARTA - Kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, menelan korban jiwa. Hingga Jumat (17/1/2025), setidaknya terdapat lima korban yang ditemukan dan berhasil dievakuasi.

“Jadi sebetulnya, kita luruskan (jumlah korban ditemukan) lima, tiga (ditemukan) kemarin sudah dibawa ke rumah sakit dan tadi baru dua (ditemukan), sementara yang lain belum baru pencarian,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin di Glodok Plaza, Jumat (17/1/2025).

Syarifuddin menyebut lima korban itu seluruhnya ditemukan di lantai delapan. Menurutnya, lantai delapan merupakan area ruang karaoke.

“Dari lima korban yang ditemukan semua berada di lantai delapan karena memang lantai 9 sudah roboh, atapnya juga sudah roboh dari baja ringan dan spandex,” jelas dia.