Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Targetkan Evakuasi Seluruh Korban Kebakaran Glodok Plaza Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |11:18 WIB
Damkar Targetkan Evakuasi Seluruh Korban Kebakaran Glodok Plaza Hari Ini
Kebakaran Glodok Plaza. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menargetkan melakukan evakuasi seluruh korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada hari ini, Jumat (17/1/2025). Oleh karena itu, untuk saat ini pihaknya akan memfokuskan proses tersebut. 

"Sesuai dengan arahan pimpinan kita, mendatangkan rescue untuk penyelamatan (korban), diharapkan hari ini korban sudah ditemukan semua," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin kepada wartawan.

Operasi penyelamatan difokuskan pada hari ini lantaran kondisi di dalam Glodok Plaza yang sudah mulai membaik. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran sulit mengevakuasi korban lantaran kondisi di dalam ruangan yang masih penuh asap tebal.

"Sekarang mudah-mudahan bisa selesai, asap sekarang masih ada tapi tidak setebal kemarin," tuturnya.

Selama operasi pencarian korban ini, petugas damkar akan turut membongkar reruntuhan puing-puing yang ada di dalam. Hal ini dilakukan agar seluruh tempat tersisir dengan baik hingga korban tak ada yang terlewat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement