Damkar Targetkan Evakuasi Seluruh Korban Kebakaran Glodok Plaza Hari Ini

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menargetkan melakukan evakuasi seluruh korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada hari ini, Jumat (17/1/2025). Oleh karena itu, untuk saat ini pihaknya akan memfokuskan proses tersebut.

"Sesuai dengan arahan pimpinan kita, mendatangkan rescue untuk penyelamatan (korban), diharapkan hari ini korban sudah ditemukan semua," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin kepada wartawan.

Operasi penyelamatan difokuskan pada hari ini lantaran kondisi di dalam Glodok Plaza yang sudah mulai membaik. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran sulit mengevakuasi korban lantaran kondisi di dalam ruangan yang masih penuh asap tebal.

"Sekarang mudah-mudahan bisa selesai, asap sekarang masih ada tapi tidak setebal kemarin," tuturnya.

Selama operasi pencarian korban ini, petugas damkar akan turut membongkar reruntuhan puing-puing yang ada di dalam. Hal ini dilakukan agar seluruh tempat tersisir dengan baik hingga korban tak ada yang terlewat.