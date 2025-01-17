RS Polri Kramat Jati Terima 5 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramatjati, Brigjen Prima Heru Yuliartono mengatakan bahwa sampai dengan Jumat (17/1/2025) pihaknya telah menerima sebanyak lima kantong jenazah dari lokasi kebakaran hebat Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat. Menurutnya saat ini tengah dilakukan pemeriksaan tim gabungan.

"Sampai saat ini kami menerima 5 kantong jenazah dimana datangnya mulai kemarin 16.00 WIB satu kantong jenazah. 20.00 WIB dua kantong jenazah, hari ini 09.44 WIB dua kantong jenazah saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Forensik, Tim Inafis, Dokkpol, Biro Lab DNA," kata Prima di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/1/2025).

Prima menyebut bahwa kondisi para korban sudah tidak utuh akibat mengalami luka bakar yang sempurna.

"Kebakarannya terbakar utuh pasien tidak utuh terbakar sempurna. Sudah tidak utuh, sudah terbakar semua," ucapnya.