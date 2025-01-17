Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaca KRL Jurusan Bogor Pecah Dilempar Batu di Stasiun Universitas Pancasila

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |13:15 WIB
Kaca KRL Jurusan Bogor Pecah Dilempar Batu di Stasiun Universitas Pancasila
Kaca KRL pecah dilempar batu
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter (KCI) mengecam tindakan pelemparan batu ke kaca jendela Commuter Line PLB 1062C TS 205 JR 46 relasi Manggarai-Bogor, Kamis (16/1) pukul 21.19 WIB saat kereta hendak masuk Stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan KM 25+000.

"Akibat aksi vandalisme tersebut, satu kaca jendela ketiga dari depan KA PLB 1062C TS 205 JR 46 mengalami pecah. Tidak ada korban terluka. Namun, masinis dengan petugas terkait langsung berkoordinasi agar tidak terjadi keterlambatan," kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan, Jumat (17/1/2025).

"Tim sarana Bogor bergegas bersiap untuk melakukan tukar rangkaian dengan TS 205 JR 59 di pukul 21.22 WIB, atau dua menit setelah laporan masuk. Alhasil rangkaian itu sudah siap di Jalur VII Stasiun Bogor. Petugas kita berusaha langsung bergerak cepat begitu menerima laporan, sehingga operasional kereta dapat berjalan kembali," imbuhnya.

Leza menyayangkan aksi vandalisme berupa pelemparan batu. Selain membahayakan pengguna Commuter Line, juga jelas merusak kereta yang notabene dibutuhkan masyarakat.

"KAI Commuter sangat mengecam aksi vandalisme ini, dan tentu saja akan menelusurinya untuk mengambil tindakan diperlukan agar hal seperti ini tak terulang lagi," ucapnya.

Leza membeberkan dari data KAI Commuter, sepanjang 2024 lalu tercatat 33 kasus vandalisme, di antaranya terdapat 22 kali kasus pelemparan kereta, yang berlangsung di wilayah Jabodetabek dan Merak. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538//krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494//viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152//krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071//krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174633//penumpang_krl-tqwr_large.jpg
HUT Ke-80 TNI Bubar, Lalin Macet dan Penumpang di Stasiun Gondangdia–Manggarai Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174520//patung_jenderal_sudirman-Su35_large.jpg
4 Fakta Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement