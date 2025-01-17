Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Ungkap Kondisi Mengenaskan Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza: Tubuh Tak Berbentuk

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |13:40 WIB
Damkar Ungkap Kondisi Mengenaskan Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza: Tubuh Tak Berbentuk
Glodok Plaza Kebakaran
JAKARTA - Kebakaran hebat di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) lalu menelan korban jiwa. Korban-korban itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan.

Kasi Ops Sudin Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran (Gulkarmat), Syarifuddin menyebut petugas pemadam kebakaran hanya menemukan potongan-potongan tubuh korban. Alhasil, jasad-jasad yang ditemukan pun tidak bisa dikenali.

"(kondisi jasad ditemukan) sudah potongan saja, karena memang panas sedemikian, jadi sudah tidak bisa dikenali," kata Syarifuddin kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

