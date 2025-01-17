Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Identifikasi Korban Kebakaran Glodok Plaza Lewat Gigi dan DNA

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |14:04 WIB
RS Polri Identifikasi Korban Kebakaran Glodok Plaza Lewat Gigi dan DNA
Kebakaran Glodok Plaza. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuliartono menyebut bahwa kondisi para korban kebakaran Glodok Plaza sudah tidak utuh akibat mengalami luka bakar yang sempurna. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan rekam medis gigi atau ondotogram serta pemeriksaan DNA dalam proses identifikasi.

"Kebakarannya terbakar utuh pasien tidak utuh terbakar sempurna. Sudah tidak utuh, sudah terbakar semua," ucap Prima di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/1/2025).

"Nanti akan diperiksa ulang yang jelas kita akan memeriksa ondotogram dan DNA," tambahnya.

Prima mengatakan bahwa sampai dengan Jumat (17/1) pagi pihaknya telah menerima sebanyak 5 kantong jenazah dari lokasi kebakaran hebat Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat. Menurutnya 5 kantong jenazah saat ini tengah dilakukan pemeriksaan tim gabungan.

"Sampai saat ini kami menerima 5 kantong jenazah dimana datangnya mulai kemarin 16.00 WIB satu kantong jenazah. 20.00 WIB dua kantong jenazah, hari ini 09.44 WIB dua kantong jenazah saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Forensik, Tim Inafis, Dokpol, Biro Lab DNA," ujarnya.

 

