Ditangkap Polisi, Terduga Pembunuh Sekuriti di Bogor Positif Sinte

BOGOR - Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap sekuriti di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Lagi kita periksa yang penting kita sudah amankan yang diduga pelaku," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, polisi masih melakukan pencarian terhadap barang bukti senjata tajam yang melukai korban. "Masih kita cari senjatanya dimana, tapi ada pembelian senjata itu. Pisau," imbuhnya.

Adapun hasil pemeriksaan awal, polisi sempat melakukan tes urine atau tes narkoba terhadap terduga pelaku. Ternyata, terduga pelaku diketahui positif menggunakan tembakau sintetis atau sinte.

"Yang jelas yang diduga pelaku kita cek urin positif sinte," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang sekuriti berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

Korban ditemukan sudah dengan kondisi bersimbah darah di dalam pos sekuriti rumah mewah yang dijaganya sekira pukul 04.30 WIB pagi tadi.

(Arief Setyadi )