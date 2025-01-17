Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditangkap Polisi, Terduga Pembunuh Sekuriti di Bogor Positif Sinte

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:08 WIB
Ditangkap Polisi, Terduga Pembunuh Sekuriti di Bogor Positif Sinte
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap sekuriti di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Lagi kita periksa yang penting kita sudah amankan yang diduga pelaku," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, polisi masih melakukan pencarian terhadap barang bukti senjata tajam yang melukai korban. "Masih kita cari senjatanya dimana, tapi ada pembelian senjata itu. Pisau," imbuhnya.

Adapun hasil pemeriksaan awal, polisi sempat melakukan tes urine atau tes narkoba terhadap terduga pelaku. Ternyata, terduga pelaku diketahui positif menggunakan tembakau sintetis atau sinte.

"Yang jelas yang diduga pelaku kita cek urin positif sinte," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang sekuriti berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

Korban ditemukan sudah dengan kondisi bersimbah darah di dalam pos sekuriti rumah mewah yang dijaganya sekira pukul 04.30 WIB pagi tadi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement