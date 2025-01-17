Kapal di Dermaga Muara Baru Nyaris Hangus Terbakar

Kapal nyaris terbakar di Dermaga Muara Baru (foto; dok ist)

JAKARTA - Sebuah kapal nelayan di Jalan Muara Baru atau Dermaga Timur Muara Baru RT 10/17, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Jumat (17/1/2025) pukul 15.14 WIB.

Api berhasil dipadamkan terlebih dahulu oleh anak buah kapal (ABK) menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sebelum petugas pemadam kebakaran tiba pukul 15.20 WIB.

"Objek kapal, situasi sudah padam atau hijau. Telah dipadamkan oleh ABK dengan menggunakan APAR," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Kendati demikian sebanyak 5 unit damkar dan 20 personil tetap dikerahkan untuk membantu proses pendinginan dan mengeluarkan asap dari deck kapal.

"Pengerahan 5 unit dan 20 personil," ucapnya.



(Awaludin)