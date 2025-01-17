Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Patroli, Polisi dan Mitra Polsek di Tangsel Disiram Air Keras!

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:22 WIB
Lagi Patroli, Polisi dan Mitra Polsek di Tangsel Disiram Air Keras!
Polisi dan mitra Polsek di Tangsel disiram air keras (Foto: Hambali/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Anggota Polsek Ciputat Timur berinisial FR (31) dan seorang mitra Polsek berinisial DS (25) menjadi korban penyiraman air keras di perbatasan Jalan Cirendeu Raya, Pisangan, Ciputat Timur dengan Jalan Cabe I, Pondok Cabe Ilir, Pamulang.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis 16 Januari 2025 sekira pukul 04.00. Diketahui, jika kedua korban berada di lokasi kejadian guna patroli antisipasi kejahatan jalanan serta tawuran.

Para pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan penyiraman hingga keduanya menderita luka bakar di bagian wajah dan lengan. FR dan DS lantas dievakuasi ke rumah sakit.

"Saudara FR mengalami luka pada kedua mata diduga akibat siraman sejenis cairan pada muka korban serta mengalami luka memar pada lengan kanan," ujar Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Agil, Jumat (17/1/2025).

"Kemudian, saudara DS mengalami luka pada kedua mata diduga akibat siraman sejenis cairan pada muka korban," imbuhnya.

Semula keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, namun terakhir korban DS dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna penanganan lebih lanjut.  Pihak kepolisian belum menjelaskan secara detil kronologi terjadinya penyiraman air keras tersebut. Kata Agil, tim gabungan sudah dibentuk guna menangkap para pelaku.

"Kapolres telah membentuk tim khusus gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Polsek Ciputat Timur untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di mana tim khusus ini tengah mengejar untuk menangkap para pelaku serta pihak-pihak yang terlibat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
