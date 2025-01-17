Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minta Maaf, Istri Nanang Gimbal Datangi Rumah Aktor Sandy Permana

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:54 WIB
Minta Maaf, Istri Nanang Gimbal Datangi Rumah Aktor Sandy Permana
Istri Nanang Gimbal datangi rumah Aktor Sandy Permana (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Yulianti (46), istri Nanang Gimbal tersangka pembunuhan terhadap aktor Sandy Permana, mendatangi kediaman keluarga korban di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Kedatanganya itu untuk menyampaikan permohonan maaf.

Dari pantauan di lokasi, Yulianti datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya pada Jumat (17/1/2025), sekira pukul 14.40 WIB. Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan Yulianti bersama tim kuasa hukumnya pun langsung berdatangan mendekati rumah duka.

Setibanya di dalam rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandy Permana dikarenaka istri korban Ade Andriani sedang tidak berada di rumah. Ia hanya diterima ibu Sandy Permana, Noki dan sejumlah anggota keluarga. Kedatangannya pun disambut hangat.

Yulianti bersama Noki kemudian duduk bersebelahan di ruang tamu. Tak lama kemudian, Yulianti langsung bersimpuh menyampaikan permintaan maaf atas tindakan suaminya yang telah menghilangkan nyawa Sandy Permana.

"Saya mau minta maaf ke keluarga korban karena kemarin saya empat hari dibawa polisi, baru dipulangin kemarin hari Rabu," ujar Yulianti sembari menahan tangis.

Mendengar hal tersebut, Noki pun langsung menerima permintaan maaf tersebut. "Iya saya maafin sih, maafin," kata Noki.

Setelah menyampaikan permintaan maaf tersebut, Noki pun langsung angkat kaki meninggalkan rumah duka.

 

