Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curhatan Istri Sandy Permana, Ketiga Anaknya Kena Mental: Ayahku Kemana?

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:58 WIB
Curhatan Istri Sandy Permana, Ketiga Anaknya Kena Mental: Ayahku Kemana?
Istri mendingan Sandy Permana Ade Andriani (foto: Okezone/Ade)
A
A
A

BEKASI - Ade Andriani (36), istri almarhum aktor Sandy Permana sedih saat ini ketiga anaknya menghadapi persoalan mental pasca ditinggalkan almarhum. Hal itu diungkapkan saat ditemui dikediamannya di perumahan TNI-Polri, Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).

Ade menyebut, belakangan ini ketiga anaknya ini mulai merindukan kehadiran sosok sang almarhum yang biasa bersamanya.

"Mental anak-anak saya yang sudah down banget, sudah hancur, karena mereka sekarang baru merasa (kehilangan), nyari 'ayahku kemana', karena pas hari pertama dan kedua mereka masih biasa saja, di hari ketiga dan hari ini hancur banget," ucapnya kepada wartawan.

Selain itu, Ia juga tidak terima apabila pelaku Nanang 'Gimbal' pembunuhan terhadap suaminya, hanya terancam 15 tahun penjara. Pasalnya lamanya ancaman hukuman tersebut, belum mewakili rasa keadilan.

Alasan Ade tak menerima, Ia mengaku ancaman hukuman tersebut lantaran tersangka sudah menghilangkan suami.

"Enggak terima ya, karena terlalu ringan buat suami saya dan itu enggak adil. Saya sih maunya seumur hidup," kata Ade saat ditemui di kediamannya di komplek perumahan TNI/Polri, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167248//pelaku_kerusuhan_di_bekasi-6Hag_large.jpg
Polisi Tangkap 66 Perusuh di Kota Bekasi, 24 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167157//penangkapan_perusuh_di_bekasi-NOME_large.jpg
66 Orang Perusuh di Bekasi Ditangkap, 23 di Antaranya Masih Bocah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165720//pelecehan_seksual_siswi_smp_negeri_13_kota_bekasi-Nwkd_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Dugaan Pelecehan Siswi SMP Negeri 13 Kota Bekasi di Ruang OSIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165691//penangkapan_guru_cabul-eRHs_large.jpg
Lecehkan Murid SMPN 13 Kota Bekasi, Guru Olahraga Jalani Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165668//guru_olahraga_smpn_13_bekasi_saat_ditangkap_polisi-Gs2r_large.jpg
Diduga Lecehkan Siswi SMPN 13 Bekasi, Guru Olahraga Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement