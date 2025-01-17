Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Pilu Orangtua Pramugari Oshima Yukari, Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |18:48 WIB
Kisah Pilu Orangtua Pramugari Oshima Yukari, Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza
Ayah korban kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Edi Sunarsono (foto: Okezone/Refi)
JAKARTA - Orangtua seorang Pramugari Maskapai BBN Airlines, Oshima Yukari (30) yang menjadi salah satu korban hilang dalam musibah kebakaran Glodok Plaza yakni Edi Sunarsono (68) rela terbang dari kampung halamannya Kendal, Jawa Tengah ke Jakarta untuk mencocokkan DNA dengan sang putri di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat (17/1/2025).

Diketahui hingga saat ini Tim Forensik RS Polri Kramatjati telah menerima sebanyak 5 kantong jenazah dari musibah kebakaran Glodok Plaza. Namun seluruhnya memerlukan pengecekan DNA dan Ondotogram alias pemeriksaan gigi akibat sudah tidak terbentuk.

Edi berharap dengan melakukan tes DNA apabila sang putri menjadi salah satu korban meninggal dunia bisa langsung dicocokkan melalui DNA agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman.

"Ini karena banyak yang tidak bisa dikenali otomatis kan tes DNA harapan saya clear cocok dengan DNA anak saya, saya ingin segera. Ini kan sudah urutan (pengambilan sampel DNA di Pos DVI Antemortem RS Polri) ke 9 saya ke 11 harapan saya kalau clear bisa saya bawa pulang, kalau bisa lho ya. Harapan saya bawa pulang karena keluarga disana sudah menunggu," ucap Edi kepada wartawan di Pos DVI Antemortem RS Polri Kramatjati.

Edi yang biasa dikenal Sony Wisnu Murti menjelaskan bahwa sang putri sempat bekerja di sejumlah maskapai penerbangan ternama sebagai pramugari sebelum terakhir di BBN Airlines. Ia mengatakan bahwa sang putri tengah menghadiri pesta ulang tahun teman pramugari di kawasan Glodok Plaza tersebut.

"Masih aktif, masih aktif. Teman pramugarinya kan ulang tahun, dia diundang. Ini yang terakhir BBN, tadi awalnya kan Batik, itu di terus di Asia Air, terus BBN," ujarnya.

 

      
