Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gagalkan Peredaran 21 Kg Sabu dan 20 Ribu Ekstasi di Bogor, Begini Kronologinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |19:31 WIB
Polisi Gagalkan Peredaran 21 Kg Sabu dan 20 Ribu Ekstasi di Bogor, Begini Kronologinya
Polisi gagalkan peredaran narkoba (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 21 kilogram dan puluhan ribu butir ekstasi di Kota Bogor. Barang tersebut diketahui berada dari wilayah Sumatera.

1. Penangkapan Kurir

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo menjelaskan kronologi penangkapan pelaku, bermula dari tersangka HS (34) yang telah diamankan polisi bertugas sebagai kurir. Warga Bogor itu diminta seseorang diduga bandar besar untuk pergi mengambil barang tersebut di wilayah Sumatera Utara hanya melalui sambungan telepon.

"Kurir ini (HS) warga Bogor terus dia disuruh ambil barang ini (sabu dan ekstasi) di daerah Sumatera Utara," kata Eko di Mako Polresta Bogor Kota, Jumat (17/1/2025).

2. Tersangka Pindah-Pindah Penginapan Selama Seminggu

Tersangka HS mengaku kerap berpindah-pindah penginapan kurang lebih selama 5 sampai 7 hari. Lalu, tersangka kembali mendapatkan petunjuk untuk pergi ke wilayah Palembang.

"Di Palembang dikasih petunjuk di situ ada mobil Pajero warna hitam kuncinya di dashboard segera dibawa, dibawalah ke Pulau Jawa," tambahnya.

3. Dikejar Polisi, Narkoba Disembunyikan di Mobil

Polisi yang melakukan pengejaran, menemukan mobil tersangka di daerah Yasmin. Hingga akhirnya, sempat terjadi kejar-kejaran dengan polisi dan tersangka berikut barang buktinya berhasil diamankan.

"Kita amankan di sekitar jalur ring road Yasmin. Anggota kami sempat kejar-kejaran, Alhamdulillah dapat setelah dicek ditemukan barang-barang ini disembunyikan di bawah jok, dasboard, ban serep. Jadi, memang tempatnya sudah sedemikian rupa menyimpannya tapi atas kejelian anggota kita bisa mengamankan semua," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ekstasi bogor Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement