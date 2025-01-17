Tiba di RS Polri, 2 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza Dimasukkan ke Ruang Forensik

JAKARTA - Dua kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat tiba di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat (17/1/2025) sekira pukul 19.10 WIB. Dua kantong jenazah dibawa dua unit ambulans milik Dokpol dan PMI.

Pantauan Okezone di lokasi, kedua kantong jenazah dimasukkan bergiliran ke Ruang Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan bertambahnya dua kantong jenazah, RS Polri telah menerima sebanyak tujuh kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza.

Namun, kondisi tubuh yang tidak sempurna sehingga proses identifikasi akan dilakukan pencocokan DNA dan pemeriksaan Ondotogram alias rekam medis gigi para korban.

Sementara itu, sebanyak 12 keluarga korban telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya dalam musibah kebakaran Glodok Plaza ke Pos DVI Antemortem RS Polri hingga pukul 18.00 WIB. Sedangkan data sementara korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza terdapat 14 orang.

Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi sebanyak dua kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dua kantong jenazah itu dievakuasi pada Jumat.