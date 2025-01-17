Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sakit Hati, Istri Aktor Sandy Permana Ogah Maafkan Keluarga Tersangka Nanang Gimbal

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |21:31 WIB
Sakit Hati, Istri Aktor Sandy Permana <i>Ogah</i> Maafkan Keluarga Tersangka Nanang Gimbal
Istri Sandy Permana, Ade Andriani (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Istri almarhum aktor Sandy Permana, Ade Andriani belum bisa memaafkan keluarga tersangka Nanang "Gimbal". Hal itu dikarenakan masih sakit hati terhadap perbuatan pelaku yang membunuh suaminya.

"Ya kalau belum siap, memang belum siap. Enggak semudah itu meminta maaf ya," ujar Ade di rumahnya di perumahan TNI/Polri, Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).

Selain karena kehilangan almarhum Sandy. Hal yang membuat Ade masih sakit hati lantaran sedih melihat ketiga anaknya yang belakangan selalu mencari keberadaan almarhum suaminya. Sebab itulah yang membuat ia masih begitu berat untuk membuka pintu maaf terhadap keluarga tersangka.

"Coba dia kalau di posisi saya, sudah kehilangan suami, anak-anak sering cerita saya enggak punya ayah lagi, gimana (enggak) sakit hati saya," ucap Ade.

Ade mengaku sengaja menghindar ketika istri Nanang, Yulianti akan mendatangi rumahnya untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ia juga mengaku akan semakin sakit hati apabila melihat langsung keluarga tersangka.

"Maaf itu enggak bisa terucap di mulut saya. Suami saya tersakiti, dibunuh pelaku, makanya saya tadi menghindar enggak mau bertemu, sakit buat saya, apalagi kalau saya lihat keluarga pelaku," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Yulianti (46), istri tersangka Nanang "Gimbal", pembunuh terhadap aktor Sandy Permana, mendatangi kediaman keluarga korban di komplek perumahan TNI/Polri, Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Kedatanganya itu untuk melakukan permintaan permohonan maaf.

(Arief Setyadi )

      
