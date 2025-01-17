Struktur Bangunan Glodok Plaza Tak Stabil, Proses Pencarian Korban Terhenti Sementara

JAKARTA - Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Satriadi Gunawan menyebut proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza terhambat dan terhenti sementara. Penyebabnya ialah struktur bangunan yang tak stabil. Struktur bangunan yang tak stabil ini dikhawatirkan berujung membuat bangunan roboh.

“Iya (dikhawatirkan roboh) karena kan banyak besi-besi, pondasi bangunan yang sudah roboh. Jadi sangat menganggu pada saat anggota melakukan evakuasi dan mencari korban,” kata Satriadi kepada wartawan di Glodok Plaza, Jumat (17/1/2025).

Oleh sebabnya proses pencarian dan evakuasi korban pun kini tengah dikaji ulang bersama pihak pengelola dan kepolisian. Hal ini untuk menentukan dilanjutkan atau tidak operasi ini.

“Kalau memang kita bisa lakukan evakuasi, kita lakukan evakuasi, Jadi nanti malam ini kita koordinasi dulu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Satriadi juga mengungkap sebanyak tujuh jenazah korban kebakaran berhasil dievakuasi hingga Jumat (17/1) malam. Dua jenazah terbaru ditemukan pada sore ini.

“Kemudian nanti kita akan kirim ke Humas Polri dan Kramat Jati nanti akan diidentifikasi karena memang secara fisik sudah tidak lagi bisa kita identifikasi,” tutupnya.

(Awaludin)