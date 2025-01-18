Megawati dan Prabowo Berkomunikasi Langsung Bahas Rencana Pertemuan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri bakal berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rencana pertemuan keduanya.

"Nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut," kata Hasto di sela-sela acara Wayangan yang digelar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025), malam.

Oleh karenanya, Hasto mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pertemuan itu akan digelar. Dia kembali menegaskan, jika hal-hal yang bersifat penting dan strategis, akan ditentukan waktunya oleh Megawati secara langsung.

Yang pasti, dia meyakini keduanya akan melakukan pertemuan tersebut. Terlebih, Megawati dan Prabowo memiliki rekam jejak sejarah yang panjang.

"Rekam jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat, dan akar-akar ideologis titik temu di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin," ujarnya.

Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro sebelumnya mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis atau waktu.