Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati dan Prabowo Berkomunikasi Langsung Bahas Rencana Pertemuan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |06:28 WIB
Megawati dan Prabowo Berkomunikasi Langsung Bahas Rencana Pertemuan
Pertemuan Prabowo dan Megawati. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri bakal berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rencana pertemuan keduanya. 

"Nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut," kata Hasto di sela-sela acara Wayangan yang digelar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025), malam. 

Oleh karenanya, Hasto mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pertemuan itu akan digelar. Dia kembali menegaskan, jika hal-hal yang bersifat penting dan strategis, akan ditentukan waktunya oleh Megawati secara langsung.

Yang pasti, dia meyakini keduanya akan melakukan pertemuan tersebut. Terlebih, Megawati dan Prabowo memiliki rekam jejak sejarah yang panjang.

"Rekam jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat, dan akar-akar ideologis titik temu di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin," ujarnya.

Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro sebelumnya mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis atau waktu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178875/presiden_brasil-i6bG_large.jpg
Intip Jamuan Prabowo-Lula, dari Pecel Kembang hingga Iga Bakar Kluwek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178859/prabowo_subianto-rB0M_large.jpg
Prabowo Dapat Hadiah Jersey Nomor Keberuntungan '8' dari Presiden Lula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178782/prabowo_subianto-JNio_large.jpg
Canda Prabowo ke Presiden Brasil Lula soal Keberuntungan: Kita Sama, Angka 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178777/prabowo_subianto-MxHF_large.jpg
Prabowo Kagumi Presiden Brasil Lula: 3 Periode Memimpin, Kita Enggak Boleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636/puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178630/prabowo_subianto-EGOF_large.jpg
Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement