HOME NEWS NASIONAL

Irjen TNI Tegaskan Komitmen Satgas Berantas Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:09 WIB
Irjen TNI Tegaskan Komitmen Satgas Berantas Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi
Irjen TNI Tegaskan Komitmen Satgas Berantas Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit/PNS TNI dalam bentuk judi online, narkoba, penyelundupan dan korupsi, memberikan pengarahan dan evaluasi kinerja kepada Satuan Tugasnya secara daring, bertempat di Ruang Rapat Pusdalops TNI, Gedung Sudirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 17 Januari 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Tugas (Satgas) dalam menjalankan tugas mencegah dan memberantas berbagai bentuk pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan dan korupsi sejauh ini. 

Saleh  juga menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap langkah penegakan hukum di lingkungan TNI. Lebih lanjut, Saleh menyatakan beberapa poin penekanan yang menjadi panduan bagi Satuan Tugas tersebut dalam melaksanakan tugas ke depannya. 

“Kegiatan tetap dijalankan dengan serius, manfaatkan segala sumber daya yang ada untuk keberhasilan tugas, aktif dalam mengantisipasi judi online dengan mengadakan razia handphone dan media lain, laksanakan pemberian reward dan punishment,” kata Saleh dikutip, Sabtu (18/1/2025). 

Pada kesempatan yang sama, Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas judi online, narkoba, penyelundupan dan korupsi di lingkungan TNI. Langkah tersebut meliputi edukasi dan sosialisasi, penegakan disiplin, pemberian hukuman dengan sanksi tegas bagi prajurit yang terlibat, pengawasan perangkat elektonik secara berkelanjutan, kerja sama dengan penegak hukum lainnya, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pembentukan unit pengaduan khusus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
