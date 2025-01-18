Ketum LMP Dorong Semua Pihak Tunggu Autopsi Polisi Jika Ingin Bantu Koban Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M. Arsyad Cannu mengajak semua pihak untuk turut serta membantu korban kebakaran Glodok Plaza.

Ia pun mengaku masih menunggu hasil autopsi petugas untuk membantu para korban. Seperti diketahui, korban kebakaran di Glodok Plaza terbakar sepenuhnya sehingga menyulitkan petugas untuk proses identifikasi.

Ketum LMP mengajak seluruh kader segera melupakan masa lalu dan saatnya melangkah membangun organisasi membantu pemerintah menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa.

"Ayo kita lupakan masa lalu, saatnya LMP melangkah kedepan membantu pemerintah terpilih, mengawal semua program berjalan lancar dan mengatasi sejumlah masalah, termasuk membantu korban kebakaran Glodok Plaza. Kita tunggu hasil autopsi dari pihak kepolisian siapa saja korbannya, biar tidak salah ketika bantu untuk santunannya," katanya.

Ajakan itu diutarakan Arsyad saat syukuran terbitnya terbitnya Administrasi Hukum Umum (AHU) Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih.

Acara yang berlangsung penuh kebersamaan ini diisi dengan kegiatan makan bersama. Syukuran ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Badan Pengurus, Dewan Pendiri, dan perwakilan dari beberapa Markas Daerah, termasuk Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Lampung.

Kehadiran mereka mencerminkan semangat persatuan dan solidaritas yang menjadi fondasi utama organisasi ini.

Dalam sambutannya, H.M. Arsyad Cannu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perjuangan legalitas organisasi.

“Terbitnya AHU ini adalah langkah besar bagi Laskar Merah Putih dalam memperkuat legitimasi kami sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Acara ini adalah wujud syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus komitmen kami untuk terus melayani masyarakat,” ujar beliau.