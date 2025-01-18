Polisi Belum Simpulkan Penyebab Kematian Purnawirawan TNI di Perairan Marunda

JAKARTA - Polisi menyebutkan, belum menyimpulkan penyebab kematian Purnawirawan TNI, HO (75) pasca terjatuh di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu. Pasalnya, masih ditelusuri lebih lanjut oleh polisi.

"Belum (disimpulkan), belum ada updatenya juga, nanti kita tanyakan dahulu ke penyidik yah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, polisi belum menyimpulkan penyebab purnawirawan TNI bisa sampai terjatuh di perairan Marunda tersebut. Apakah korban jatuh dengan mobilnya karena berniat bunuh diri ataukah bagaimana lantaran masih ditelusuri lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy menyebutkan, sebelum terjatuh, korban sejatinya hendak ke kawasan Tangerang untuk mengurus tanah pribadinya. Namun, dari penelusuran, korban justru sempat berputar-putar di kawasan Bogor, Senen Jakarta Pusat, hingga ke Cilincing dan berakhir di Marunda Jakarta Utara.M

"Dari rumah, berdasarkan keterangan keluarga, ke Tangerang. Dari situ berdasarkan analisa IT ya korban ini muter-muter sampai ke Bogor, ke Senen, ujungnya ke Cilincing, terakhir ke Marunda tersebut," tuturnya kemarin.

Korban, kata dia, lantas ditemukan oleh nelayan dalam kondisi meninggal dunia pasca mobil yang dinaikinya itu terjatuh di Dermaga KCN Marunda. Polisi masih mencari tahu saksi yang terakhir kali bertemu korban guna pendalaman.