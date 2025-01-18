Koarmada RI Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Makan Bergizi Gratis di Cileungsi, Turut Didukung MNC Peduli

JAKARTA - Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) menggelar bakti sosial dengan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis hingga makan bergizi gratis. Bakti sosial digelar di Pondok Pesantren Al-Fatah Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1).

Bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang jatuh setiap tanggal 15 Januari. Momentum hari peringatan itu dimaknai untuk memberikan juga manfaat kepada masyarakat.

Di lokasi, kegiatan baksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis ini disambut masyarakat. Ratusan masyarakat yang didominasi lansia bahkan turut melakukan pengecekan kesehatan mulai dari pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol hingga asam urat.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI, Denih Hendrata menyebut sebanyak 20 tenaga medis dilibatkan dalam kegiatan ini. Bukan hanya tenaga medis, perlengkapan obat-obatan yang diberikan gratis juga turut dipersiapkan.

"Tentu ini momentum yang baik, sebuah kegiatan yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi bagaimana perjuangan pahlawan misalnya Yos Sudarso dalam memperjuangkan memperebutkan Irian Barat dari Belanda," kata Deni Hendrata kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Dipilihnya Pondok Pesantren itu pun bukan tanpa alasan, Denih menyebut Ponpes Al-Fatah merupakan ponpes yang menggambarkan pengabdian kepada Indonesia. Salah satunya ialah terbangunnya Rumah Sakit Indonesia yang ada di Palestina.