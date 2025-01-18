Hasto Ngaku Siap Dipanggil Lagi Oleh KPK Sebagai Tersangka

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan dirinya akan kooperatif jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dirinya kembali untuk mendalami kasus suap terkait Harun Masiku.

Hal ini ditegaskan Hasto saat disinggung awak media ketika dikonfirmasi apakah sudah ada panggilan kembali oleh KPK. Hasto tak menjawab, hanya saja dia memastikan akan memenuhinya apabila undangan itu ada.

"Prinsipnya kami kooperatif, kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga ketika saya diundang pun saya datang," kata Hasto dikutip Sabtu (18/1/2025).

Sama seperti panggilan sebelumnya, Hasto memastikan akan menjawab seluruh pertanyaan penyidik lembaga antirasuah itu dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Dia menegaskan bahwa itu merupakan komitmen yang ditunjukkan seluruh kader PDIP ketika mengikuti proses hukum.

"Karena komitmen di dalam mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menjadi komitmen dari seluruh kader PDI Perjuangan," ujarnya.