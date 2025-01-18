Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Analisis BMKG Terkait Gempa M5,4 di Calang Aceh Jaya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |14:52 WIB
Analisis BMKG Terkait Gempa M5,4 di Calang Aceh Jaya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Calang, Aceh Jaya, Sabtu 18 Januari 2025 pukul 12.04.30 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,75° LU ; 94,15° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 186 Km arah barat daya  Calang, Aceh Jaya pada kedalaman 33 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar bawah laut (submarine faulting) . Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah  Simeulue, Sampoiniet dan Lhoong dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa aceh BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3178939//gempa_guncang_konawe_selatan-692S_large.jpg
Gempa Guncang Konawe Selatan, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836//gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825//gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178810//gempa-UAOx_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178638//cuaca_di_jabodetabek-CcI7_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178627//gempa-2H5T_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Sabang Terasa hingga Banda Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement