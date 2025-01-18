Gempa M4,9 Guncang Tidore, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang Tidore, Maluku Utara, Sabtu (18/1/2025), pukul 15.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 110 km barat daya Tidore Malut dengan titik koordinat 0.05 Lintang Utara dan 126.67 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.9, 18-Jan-2025 15:37:44WIB, Lok:0.05LU, 126.67BT (110 km BaratDaya TIDORE-MALUT), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.