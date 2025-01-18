Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Tidore, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |15:59 WIB
Gempa M4,9 Guncang Tidore, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang Tidore, Maluku Utara, Sabtu (18/1/2025), pukul 15.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 110 km barat daya Tidore Malut dengan titik koordinat 0.05 Lintang Utara dan 126.67 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.9, 18-Jan-2025 15:37:44WIB, Lok:0.05LU, 126.67BT (110 km BaratDaya TIDORE-MALUT), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Tidore gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3178939//gempa_guncang_konawe_selatan-692S_large.jpg
Gempa Guncang Konawe Selatan, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836//gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825//gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178810//gempa-UAOx_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178638//cuaca_di_jabodetabek-CcI7_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178627//gempa-2H5T_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Sabang Terasa hingga Banda Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement