Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WN China Terdakwa Tambang Emas Ilegal 774 Kg Divonis Bebas, Kejagung Ambil Langkah Kasasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:51 WIB
WN China Terdakwa Tambang Emas Ilegal 774 Kg Divonis Bebas, Kejagung Ambil Langkah Kasasi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan menempuh upaya hukum kasasi atas vonis bebas Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak yang membebaskan terdakwa kasus penambangan emas ilegal sebanyak 774 kg. Dalam perkara itu, terdakwa merupakan Yu Hao warga negara asal China.

"JPU (jaksa penuntut umum) telah mengambil sikap untuk menyatakan kasasi atas putusan dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat dikonfirmasi, Sabtu (18/1/2025).

Harli menjelaskan JPU telah menandatangani Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2025/APN-KTP tertanggal 17 Januari 2025. Saat ini pun JPU tengah menyusun memori kasasi.

"Saat ini JPU dalam perkara ini sedang menyusun memori kasasi," ungkap Harli.

Harli juga mengungkap sikap Kejagung RI yang menyayangkan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak. Ia menilai seharusnya hakim tidak membebaskan terdakwa Yu Hao.

"Kita sangat menyayangkan putusan tersebut karena seharusnya hakim pada pengadilan tinggi Pontianak tidak membebaskan terdakwa dalam perkara a quo," tutupnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724//emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405//pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178376//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-Tb9S_large.jpg
Surya Darmadi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Kejagung Angkat Bicara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178321//kerry_adrianto_riza_anak_riza_chalid-OkRv_large.jpg
Anak Riza Chalid Dipindahkan ke Rutan Salemba karena Derita Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263//anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement