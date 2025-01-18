Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Bakal Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |18:04 WIB
Presiden Prabowo Bakal Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (foto: Humas Otorita IKN)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal tersebut dikarenakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara akan dimulai pada 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengkonfirmasi informasinya tersebut. Menurutnya hal itu akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028," kata Basuki dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

Atas arahan tersebut, kata Basuki, pihaknya pada awal 2025 akan mulai memetakan lokasi-lokasi di IKN untuk pembangunan jalan.

