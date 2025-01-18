Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Program Pemerintah, Koarmada RI Bareng MNC Peduli Gelar Makan Bergizi Gratis di Cileungsi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |19:28 WIB
JAKARTA - Komando Armada (Koarmada) RI menggelar program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap tanggal 15 Januari dan didukung sejumlah pihak, di antaranya MNC Peduli.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata menyampaikan sebanyak 1.000 porsi makan disediakan baik untuk santri, pengurus serta masyarakat sekitar. Makanan berisi itu memiliki menu nasi putih, sayur capcai dan daging rendang.

"Karena sebetulnya juga ini program sangat baik di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya," kata Denih kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Denih menyembut Indonesia kini tengah mengharapkan cita-cita menghadirkan generasi emas untuk mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh sebabnya, ia menilai pemenuhan gizi sangatlah diperlukan disamping pendidikan.

"Kita kan mengharapkan generasi emas, ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan," tuturnya.

Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut itu menerangkan, TNI AL tak berhenti memerikan program bagi masyarakat Indonesia. Ia lantas menyinggung program Kampung Bahari Nusantara yang menyasar khalayak psisir.

"Kegiatan AL apapun itu selain dari tugas pokok profesionalisme pengabdian kepada masyarakat ini juga bentuk kecil pengabdian," tutupnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
